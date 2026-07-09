Врач рассказал оптимальное количество черешни для употребления за один день

Врач Праздников: за день рекомендуется есть не более 500 г черешни

Людям без жалоб на состояние здоровья рекомендуется есть не более 500 г черешни в день. Об этом в интервью ТАСС рассказал доктор медицинских наук, вице-президент Общества врачей России и председатель Партии пенсионеров Эрик Праздников.

По его словам, за один раз оптимально употреблять около 150-250 г черешни, что приблизительно равно одной большой миске или 20-30 ягодам среднего размера.

Праздников рассказал, что черешня является полезной для большинства здоровых взрослых, поскольку в ней содержатся различные нутриенты, например, витамин С, калий, антиоксиданты и клетчатка.

Если съесть более килограмма этой ягоды за один раз, то возрастает вероятность проблем с животом, добавил врач.

До этого врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, что при выборе черешни важно оценивать ее внешний вид, ягоды должны быть пухлыми, с ярким насыщенным цветом, который соответствует сорту.

Ранее в России составили ягодную карту страны.