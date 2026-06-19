Врач дала советы по выбору хорошей черешни

При выборе черешни важно оценивать ее внешний вид, ягоды должны быть пухлыми, с ярким насыщенным цветом, который соответствует сорту. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, на них не должно быть трещин и вмятин, поскольку такие плоды могут быть инфицированными. Врач предупредила, что во влажной ягоде содержатся грибы и бактерии, поэтому лучше выбирать сухую. Стебель свежей черешни будет зеленым и эластичным, запах — свежим и ягодным, без признаков брожения.

«На поврежденных и плохо вымытых ягодах могут присутствовать возбудители сальмонеллеза, гельминты и личинки насекомых. Химическая обработка или остатки пестицидов также вызывают отравление», – отметила Русакова.

Она также посоветовала приобретать ягоды только в местах с санитарным контролем и наличием сертификационных документов.

Врач-гастроэнтеролог, диетолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова до этого говорила, что многие ягоды, в том числе клубника и черешня, могут вызвать вздутие, боли и тяжесть в желудке. Это связано с высоким содержанием фруктозы, клетчатки и органических кислот, которые при большой дозировке наносят вред здоровья и особенно представляют опасность для людей с синдромом раздраженного кишечника.

Ранее собаководам рассказали, какие фрукты и ягоды нельзя давать питомцам.