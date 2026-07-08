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Общество

В России составили ягодную карту страны

Россиянам советуют ехать за земляникой в Подмосковье, за вишней — во Владимир
Bukhta Yurii/Shutterstock/FOTODOM

Лето в разгаре, а вместе с ним — сезон ягод. Авито Путешествия составили ягодную карту — куда ехать за черешней, земляникой, морошкой и другими ягодами. С результатами ознакомилась «Газета.Ru».

За черешней — в Ставропольский край. В июле она набирает вкус. Фермеры и агроусадьбы принимают гостей: можно попробовать и купить свежий урожай. Аренда дома — около 8 100 рублей за ночь.

За земляникой — в Подмосковье. Лесная земляника плодоносит до конца июля, лучшие поляны — в окрестностях Сергиева Посада, Рузы, Истры и Серпухова. В Реутове до 31 июля проходит «Ягодный фестиваль» с фермерской продукцией. Загородный дом в Подмосковье — 17 200 рублей за ночь, квартира в Реутове — 3 900 рублей.

За вишней — во Владимирскую область. Вишневые сады известны с XVIII века. 18 июля во Владимире пройдет фестиваль «Владимирская вишня» с ярмаркой и экскурсиями. Квартира во Владимире — 4 000 рублей за ночь, дом в области — 11 200 рублей.

За малиной — в Рязанскую область. Ягода поспевает в конце июля, собирают до конца августа. Самые известные места — вокруг села Новоселки, откуда в XIX веке малину отправляли в Москву. Аренда дома — 8 900 рублей за ночь.

За морошкой («царской ягодой») — в Мурманскую область. Собирают с конца июля до середины августа в Печенгском районе, на Кольском полуострове и у озера Имандра. Дом — 10 000 рублей за ночь.

За черникой — в Ленинградскую область. В июле–августе ягоды собирают в Выборгском, Приозерском и Тосненском районах. Дом — 11 400 рублей за ночь.

За облепихой — в Алтайский край. Солнечная ягода поспевает к концу лета. Искать — в Бийском, Солонешенском и Краснощековском районах. Дом — 6 000 рублей за ночь.

За брусникой и клюквой — в Карелию. Брусника созревает в августе, клюква — ближе к сентябрю. Лучшие места — в Кондопожском, Медвежьегорском и Сегежском районах, на болотах у Онежского и Ладожского озер. Дом — 9 700 рублей за ночь.

«Ягодный туризм становится все популярнее — россияне совмещают отдых на природе с гастрономическими открытиями», — отмечают эксперты.

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