Шурыгину отправили в СИЗО по делу о порнографии

Baza: Шурыгину отправили в СИЗО на 11 дней по делу об изготовлении порнографии

Блогершу Диану Шурыгину отправили в следственный изолятор по делу об изготовлении порнографии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что девушка нарушила условия ранее избранной ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Она воспользовалась мобильным телефоном, хотя условия меры пресечения включают запрет на использование любых средств связи. По этой причине следствие подало ходатайство об ужесточении меры пресечения. Столичный Троицкий районный суд согласился с доводами правоохранителей и отправил Шурыгину в СИЗО на 11 дней.

Уголовное дело против 27-летней девушки возбудили в июне. По версии следствия, Шурыгина совместно с другими лицами изготавливала и распространяла порнографические материалы через мессенджер Telegram. За это ей грозит до шести лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что украинские порноменеджеры обманули российскую блогершу Диану Шурыгину и заманили ее в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-порно. Шурыгиной пообещали раскрутку ее страницы на сайте для взрослых OnlyFans и виллу для съемок на Бали. Однако после двух видео с ней перестали выходить на связь.

Ранее сообщалось, что Сергей Семенов, который отбывал наказание по делу Шурыгиной, отказался выступать в качестве ее адвоката.