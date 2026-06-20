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Культура

Украинцы обманом заманили Диану Шурыгину в ЛГБТ-порно

Mash: украинские порноменджеры сняли Шурыгину и перестали выходить на связь
Диана Шурыгина/Telegram

Украинские порноменеджеры обманули российскую блогершу Диану Шурыгину и заманили ее в ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)-порно. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, Шурыгиной пообещали раскрутку ее страницы на сайте для взрослых OnlyFans и виллу для съемок на Бали. Однако после двух видео с ней перестали выходить на связь. В одном из них также снималась украинская модель по имени Настя.

Mash уточняет, что возобновить откровенные съемки 27-летняя Шурыгина решила после расставания с партнером. Сейчас украинцы, обманувшие девушку, продолжают продавать ключи от приватных каналов Дианы за 11 тысяч рублей и публиковать там контент с ее участием.

Троицкий районный суд Москвы отправил Шурыгину под домашний арест до 19 июля по делу о распространении порнографии. Ей вменяется пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ — распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору. 11 июня суд разрешил провести обыск у Шурыгиной, который уже состоялся.

17 июня стало известно, что Шурыгина, находящаяся под домашним арестом до 19 июля, может продолжать монетизировать контент в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Сергей Семенов, который отбывал наказание по делу Шурыгиной, отказался выступать в качестве ее адвоката.

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