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Общество

Пьяный россиянин ошибся дверью и избил хозяйку квартиры

В Пензенской области женщину избил незнакомец, постучавшийся в ее квартиру
Lipskiy/Shutterstock/FOTODOM

В Кузнецке мужчина избил женщину, в чью квартиру постучался по ошибке, сообщает пресс-служба УМВД по Пензенской области.

В полицию города обратилась 43-летняя местная жительница, на которую напал незнакомец, по ошибке постучавший в ее дверь. Когда женщина объяснила, что он пришел не туда, и попросила уйти, неизвестный повел себя агрессивно, ударил ее ногой в грудь и рукой по ноге.

Личность нападавшего оперативно установили, им оказался 24-летний горожанин, который в момент нападения находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В его отношении возбудили уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои), которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

До этого кузбассовец избил и ограбил жену на улице. Правоохранители выяснили, что между супругами на улице возникла ссора, потерпевшая оскорбила супруга, в ответ он несколько раз ударил ее, отобрал мобильный телефон, банковскую карту и скрылся. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о разбое, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее россиянин запер гостью в квартире, избил и изнасиловал, когда его возлюбленная отлучилась.

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