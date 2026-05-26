Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Кузбассовец избил и ограбил жену на улице

В Кемеровской области мужчин ограбил жену на улице
ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Жителя Кемеровской области будут судить за нападение на жену, мужчина ограбил и избил ее на улице. Об этом сообщает УМВД региона.

В экстренные службы обратилась избитая женщина, она звонила из магазина и заявила, что ее жестоко избил и ограбил собственный муж. Правоохранители выяснили, что между супругами на улице возникла ссора, потерпевшая оскорбила супруга, в ответ он несколько раз ударил ее, отобрал мобильный телефон, банковскую карту и скрылся.

Злоумышленника задержали на соседней улице, при личном досмотре у него нашли и изъяли похищенные вещи. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о разбое, материалы расследования направлены в суд, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого в Тюменской области мужчина расправился с новым приятелем бывшей сожительницы. Ревнивец трижды ударил пострадавшего ножом, спасти его не удалось.

Ранее в Петербурге арестовали мужчину, который изрезал и облил кислотой бывшую.

 
Теперь вы знаете
За себя и за Сашку. Когда придется поработать сверхурочно и сколько вам за это заплатят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!