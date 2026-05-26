Кузбассовец избил и ограбил жену на улице

Жителя Кемеровской области будут судить за нападение на жену, мужчина ограбил и избил ее на улице. Об этом сообщает УМВД региона.

В экстренные службы обратилась избитая женщина, она звонила из магазина и заявила, что ее жестоко избил и ограбил собственный муж. Правоохранители выяснили, что между супругами на улице возникла ссора, потерпевшая оскорбила супруга, в ответ он несколько раз ударил ее, отобрал мобильный телефон, банковскую карту и скрылся.

Злоумышленника задержали на соседней улице, при личном досмотре у него нашли и изъяли похищенные вещи. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о разбое, материалы расследования направлены в суд, ему может грозить до восьми лет лишения свободы.

