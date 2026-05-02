Россиянин запер гостью в квартире, избил и изнасиловал, когда его возлюбленная отлучилась

В Архангельске осудили мужчину, который избил и изнасиловал свою гостью

В Архангельске вынесли приговор 36-летнему мужчине, который запер гостью у себя в квартире, а затем избил и изнасиловал. Об этом сообщает пресс-служба Исакогорского районного суда.

Инцидент произошел в сентябре прошлого года. Ранее судимый мужчина и его возлюбленная пригласили знакомую в гости — во время застолья между гостьей и и парой произошел конфликт. Хозяева набросились на женщину с кулаками, а затем мужчина разбил ее мобильный телефон и запер входную дверь, чтобы пострадавшая не смогла выйти.

Более суток избитая женщина провела в заточении. Когда избранница мужчины отлучилась, он, угрожая физическим устранением, надругался над жертвой. Позже мужчина заснул, и в это время его сожительница решила отпустить изувеченную женщину домой. Она написала заявление в полицию.

Суд признал мужчину виновным по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ, части 1 статьи 127 УК РФ и пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ. Ему назначили наказание в виде шести лет колонии общего режима. Также осужденный выплатит потерпевшей 400 тысяч рублей. Суд арестовал его счета и автомобиль до погашения иска.

