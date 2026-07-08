В Тверской области алабай напал на 10-летнего ребенка

В Тверской области владелица алабая выплатила компенсацию ребенку, пострадавшему от нападению пса, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в марте 2026 года в поселке Великооктябрьский. Тогда на 10-летнего мальчика на одной из улиц напала собака — метис алабая, принадлежавшая местной жительнице.

Для защиты прав ребенка прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владелицы животного 10 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. В итоге женщина добровольно выплатила эту сумму, после чего производство по гражданскому делу прекратили.

До этого в Краснодаре собака разодрала девочке щеку во дворе школы. Второклассница находилась на прогулке в платном школьном лагере. В открытую калитку забежал пес и накинулся на ребенка. В результате девочку госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы. Директор школы не стал комментировать случившееся.

Ранее домашняя овчарка загрызла полуторагодовалого ребенка в Приморье.