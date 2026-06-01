Домашняя овчарка загрызла полуторагодовалого ребенка в Приморье

В Приморье ребенок не выжил после нападения собаки

В Приморском крае полуторагодовалый ребенок не выжил после нападения домашней сторожевой овчарки. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Инцидент произошел на территории частного домовладения в селе Барано-Оренбургское Пограничного округа. По предварительной информации, мальчик находился во дворе вместе со старшей сестрой и тронул миску с собачьей едой. Пес набросился на ребенка.

Прибывшие на место медики пытались реанимировать полуторагодовалого мальчика, но спасти его не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, семье оказывают помощь психологи.

До этого в Воронежской области два хозяйских пса искусали беременную. У пострадавшей зафиксированы рваные раны на руках и ягодицах. Хозяин собак, по словам девушки, отказался предоставить их для экспертизы. Когда она обратилась за помощью к специалисту по отлову, мужчина начал вести себя агрессивно, закрыл дверь и вернулся с оружием.

Ранее владельца бультерьера, изуродовавшего лицо ребенку, задержали в Нижнекамске.