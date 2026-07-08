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Общество

Муж Гуцул рассказал условиях ее содержания в тюрьме

Артем Гуцул: условия содержания главы Гагаузии в тюрьме остаются крайне строгими
Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Условия содержания главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в тюрьме остаются крайне строгими. Об этом РИА Новости сообщил ее муж Артем.

«Там (в тюрьме — «Газета.Ru») невозможно [установить] хорошие [условия], потому что это самая суровая закрытого типа тюрьма. Там даже прогулки у нее проходят в закрытом типе. То есть стены и два кусочка шифера. Это вся ее свобода», — сказал супруг политика.

Артем Гуцул добавил, что глава Гагаузии в заключении не может ни с кем общаться. По его словам, политику разрешены короткие свидания на час за стеклом раз в месяц, а длинные — раз в три месяца.

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор».

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Гуцул ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее Гуцул пообещала продолжить борьбу после решения суда.

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