Гуцул пообещала продолжить борьбу после решения суда

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул заявила, что продолжит борьбу, несмотря на решение суда оставить в силе ее приговор. Об этом сообщает ТАСС.

«У меня отняли свободу, но не смогли отнять достоинство, совесть и любовь к своему народу. <…> Я выстою. Ради своих детей. Ради Гагаузии. Ради всех людей, которые продолжают верить в справедливость, закон и правду. Борьба продолжается. Мои адвокаты обращаются к Высшей судебной палате», — говорится в письме Гуцул, переданном через ее адвокатов.

В четверг, 28 мая, апелляционная палата Кишинева оставила в силе приговоры Гуцул и активистке оппозиционного блока «Победа» Светлане Попан по делу о нарушениях при финансировании партии «Шор».

5 августа прошлого года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушениях при финансировании партии «Шор», а Попан — к шести годам.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год Гуцул ввозила в Молдавию деньги из России на финансирование политического объединения и получала взносы «от организованной преступной группировки». Глава Гагаузии отвергла все доводы стороны обвинения. Она назвала дело политическим и связала его с парламентскими выборами в Молдавии.

Ранее в МИД России заявили, что приговор Гуцул уничтожает демократию в Молдавии.

 
