Разорвавшую флаг УПА польского евродепутата внесли в базу «Миротворца»

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли евродепутата от Польши Еву Зайончковскую-Герник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Владельца портала обвинили парламентария в пропаганде, «публичном надругательстве над боевым знаменем подразделений украинской армии», а также в «манипулировании общественно значимой информацией с целью разжигания ненависти».

8 июля Зайончковская-Герник разорвала на части флаг националистов из ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России) в ходе дебатов по Украине. Также политик отметила, что действия президента республики Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания, а также существенно замедлят вступление украинского государства в Евросоюз.

В этот же день депутаты Европарламента осудили Украину за решение переименовать одну из бригад Вооруженных сил республики в честь деятелей УПА. Подобные решения, по словам парламентариев, подрывают добрососедские отношения. Депутаты призвали стороны к возобновлению усилий по примирению.

Ранее Польша отказалась дарить подарки Украине из-за улицы Бандеры.