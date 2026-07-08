Москвича приговорили к 15 годам колонии за поджоги авто с символикой СВО

Суд утвердил 15 лет колонии для москвича за поджоги авто с символикой поддержки СВО

Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного за поджег автомобилей в поддержку СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

«За серию терактов и сотрудничество с украинскими спецслужбами житель Москвы по приговору суда получил 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В суде сообщили, что обвиняемый с группой лиц организовывал поджоги автомобилей с символикой, поддерживающей СВО. Фомичев обжаловал решение в апелляции, но приговор оставили в силе без изменений.

До этого второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Для этого он разработал план для перехода границы через Белгородскую область. Там его задержали у села Муром Шебекинского округа. Россиянина осудили на 18 лет лишения свободы.

Ранее другого петербуржца осудили на 10 лет за попытку госизмены.