Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

Москвича приговорили к 15 годам колонии за поджоги авто с символикой СВО

Суд утвердил 15 лет колонии для москвича за поджоги авто с символикой поддержки СВО
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Верховный суд России утвердил приговор для москвича Кирилла Фомичева, осужденного за поджег автомобилей в поддержку СВО. Об этом сообщили в Telegram-канале суда.

«За серию терактов и сотрудничество с украинскими спецслужбами житель Москвы по приговору суда получил 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

В суде сообщили, что обвиняемый с группой лиц организовывал поджоги автомобилей с символикой, поддерживающей СВО. Фомичев обжаловал решение в апелляции, но приговор оставили в силе без изменений.

До этого второй Западный окружной военный суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга за попытку совершить государственную измену и участие в террористической организации «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Для этого он разработал план для перехода границы через Белгородскую область. Там его задержали у села Муром Шебекинского округа. Россиянина осудили на 18 лет лишения свободы.

Ранее другого петербуржца осудили на 10 лет за попытку госизмены.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 8 июля. Новые правила для нейросетей в России, отказ от мирного плана Трампа и короткая Анкара
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!