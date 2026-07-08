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Общество

Трамп рассказал, вернутся ли на Украину уехавшие граждане

Трамп: уехавшие с Украины граждане вернутся по завершении конфликта
Jonathan Ernst/Reuters

Граждане Украины, которые покинули территорию республики, вернутся в страну по завершении конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, трансляцию вело агентство Reuters.

«Я был с группой в Польше. И у них много народу в Польше — отличной стране, у которой замечательный президент, которого я поддерживал [в ходе его избирательной кампании]. <...> И они говорили, что любят Польшу, однако по-настоящему хотят вернуться», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что после урегулирования конфликта на Украину может вернуться «большой процент» граждан.

3 июля посол Украины в ФРГ Алексей Макеев сообщил, что Киев и Берлин в рамках совместной рабочей группы обсуждают механизмы возвращения мужчин мобилизационного возраста, которые уехали за границу. По словам дипломата, в Германии сейчас находится около 1,3 млн украинцев, и большая часть из них интегрировалась в немецкое общество.

Ранее историк рассказал, может ли Украина стать Малопольшей.

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