Историк рассказал, может ли Украина стать Малопольшей

Заявление главы канцелярии польского президента Збигнева Богуцкого, назвавшего западноукраинские земли Малопольшей, не свидетельствует о реальных территориальных претензиях Варшавы к Киеву, но указывает на то, что в Польше «достаточно людей» выступает за возвращение территорий западной Украины. Об этом «Газете.Ru» заявил советник директора Российского института стратегических исследований, историк Дмитрий Буневич.

«Исторически земли нынешней западной Украины, западной Белоруссии и Литвы входили в состав Речи Посполитой. Там было достаточно большое польское население, большое польское влияние — культурное, экономическое, религиозное. В Польше традиционно все эти территории называют Восточные Кресы — восточные окраины. Действительно, в части польского общества есть такой имперский ресентимент по этим территориям», — рассказал историк.

По словам Буневича, в современной Польше «достаточно» простых людей, которые ностальгируют по этим территориям и считают, что Украина занимает «те земли, которые в прошлом находились в ареале польского влияния».

При этом, добавил аналитик, в польской политике на данный момент нет серьезных сил, которые были бы готовы «предпринять какие-то шаги, чтобы занять территории западной Украины».

По оценке Буневича, заявление Збигнева Богуцкого о Малопольше следует рассматривать в контексте продолжающегося политического конфликта между Киевом и Варшавой из-за прославления на Украине нацистских преступников. Однако при этом Польша не отказывается от антироссийской линии, что, несмотря на разногласия, сближает ее с Украиной.

2 июля Богуцкий назвал западноукраинские области Малопольшей, говоря о Волынской резне.



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