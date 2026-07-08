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Общество

В Таиланде задержали двух россиян по подозрению в мошенничестве

Полиция Таиланда задержала двух россиян на Пхукете по подозрению в мошенничестве
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Полиция Таиланда задержала двух россиян на Пхукете по подозрению в обналичивании средств, полученных мошенническим путем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции провинции.

«В ходе операции были проведены рейды в трех местах в провинции Пхукет. По ордеру суда был арестован гражданин России, еще один россиянин был задержан», — говорится в сообщении.

У задержанных было изъято 5,4 млн батов (около 12 млн рублей) наличными. В данный момент расследование продолжается.

По предварительным данным, россияне связаны с онлайн-мошенничеством, речь идет о 297 эпизодах нарушения закона.

До этого в Японии был задержан 52-летний россиянин Николай Рогов по подозрению в организации преступной группы. Как сообщили в местной полиции проживающий в городе Кусиро мужчина организовал и возглавил группировку, которая занималась кражами табличек с названиями мостов для продажи на металлолом. Вместе с россиянином были задержаны его двое подельников.

Ранее россиянин с бензопилой пытался напасть на полицейских.

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