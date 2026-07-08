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Общество

Министр Кравцов рассказал Путину о рекордном результате ЕГЭ

Кравцов доложил Путину о набравшей 500 баллов по ЕГЭ школьнице из Москвы
Александр Натрускин/РИА «Новости»

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов доложил в ходе совещания президента России Владимира Путина с правительством о рекордном за 25 лет существования Единого государственного экзамена (ЕГЭ) результате школьницы из Москвы, которая набрала максимальные 500 баллов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, выпускница Екатерина Малкова сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику.

Как писал мэр Москвы Сергей Собянин, девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

8 июля 360.ru сообщал, что в 2026 году в Московской области количество выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось до 987. По данным журналистов, девять школьников получили 300 баллов, а двое — 400. Глава региона Андрей Воробьев встретился с мультистобалльниками из Коломны, Королева, Балашихи, Орехово-Зуева, Фрязина и других округов. Он поздравил выпускников и пожелал им успехов при поступлении в вузы.

Ранее в Заполярье предложили выдавать стобалльникам по ЕГЭ сертификаты на жилье.

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