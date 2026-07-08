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Общество

В Подмосковье выросло число стобалльников по ЕГЭ

В Московской области в 2026 году 987 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Виталий Аньков/РИА Новости

В 2026 году в Московской области количество выпускников, сдавших Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на 100 баллов, увеличилось до 987. Об этом сообщает 360.ru. По данным издания, девять школьников получили 300 баллов, а двое — 400.

Глава региона Андрей Воробьев встретился с мультистобалльниками из Коломны, Королева, Балашихи, Орехово-Зуева, Фрязина и других округов. Он поздравил выпускников и пожелал им успехов при поступлении в вузы.

«У нас в этом году около тысячи стобалльников. Это почти в три раза больше, чем годом ранее. Хочется сказать слова благодарности всем нашим педагогам», — сказал Воробьев.

Он также рассказал о новой образовательной программе в школах — киберуроках, которые с нового учебного года будут проводиться более чем в 200 учреждениях региона, и их число будет расти.

До этого выпускница московской школы Екатерина Малкова получила максимальные 500 баллов за пять предметов ЕГЭ. Она сдавала русский язык, профильную математику, химию, физику и информатику. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, такого результата удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена.

Девушка окончила инженерный предпрофессиональный класс, побеждала в метапредметном конкурсе «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», становилась призером олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

Ранее в Заполярье предложили выдавать стобалльникам по ЕГЭ сертификаты на жилье.

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