В Заполярье предложили выдавать стобалльникам по ЕГЭ сертификаты на жилье

Выпускникам школ, которые по итогам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) получили 100 баллов, следует выдавать сертификат на покупку жилья в размере 500 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, передает региональное правительство в социальной сети «ВКонтакте».

«Наша задача – не только помочь ребятам хорошо окончить школу. Важно, чтобы талантливая молодежь выбирала Мурманскую область для жизни, получения образования, создания семьи и дальнейшей работы, в том числе после того, как получат образование в другом регионе», — сказал глава региона.

Чибис уточнил, что сертификаты предлагается выделять в случае, если выпускники будут учиться в Мурманском арктическом университете или заключат целевой договор с работодателями из региона.

18 июня министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о росте числа выпускников, получающих высокие баллы на ЕГЭ. По его словам, рост высокобалльников подтверждает качественную подготовку выпускников. Глава Минпросвещения отметил, что учеников, которые сдали экзамен по русскому языку на высокий балл, в сравнении с прошлым годом, стало на 56 тысяч больше, по химии — на 4,2 тысячи, по истории — на 3,2 тысячи, по литературе — почти на 1,4 тысячи.

Ранее 100-балльница раскрыла секрет успешной сдачи ЕГЭ.