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Общество

Юный фехтовальщик погиб, упав в колодец

В Подмосковье 19-летний фехтовальщик Соловьев погиб, упав в колодец
МГАФК - официальная группа/VK

В подмосковном Раменском 19-летний фехтовальщик Андрей Соловьев упал в колодец, спасти его не удалось. Подробности сообщает Telegram-канал «Sport Baza»

СК начал проверку по факту произошедшего, в местной администрации заявляют, что молодой человек в роковой вечер был пьян.

Как рассказала бабушка призера российских соревнований по фехтованию, он вместе с друзьями открыл люк газораспределительного колодца. Она полагает, что юноша на спор прыгнул внутрь.

«В колодце оказалась высокая концентрация метана. Когда друзья вытащили Соловьева, он уже не дышал», — говорится в сообщении.

До этого в Псковской области пенсионер провалился в колодец посреди леса и просидел там почти сутки. 27 июня мужчина отправился из Печор на рейсовом автобусе в район деревни Забелино. Перейдя железнодорожные пути, он обнаружил, что знакомая тропинка заросла высокой травой. Он решил сократить путь и пройти через заросли, в которых и был колодец. Мужчина просидел в яма почти сутки, пока не услышал проходящих мимо людей. Он позвал на помощь, а местные вызвали сотрудников МЧС. Грибника спасли.

Ранее мужчина упал в колодец во Владивостоке и более двух часов просидел в холодной воде.

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