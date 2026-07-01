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Общество

В Печорах пенсионер пошел за грибами и провалился в колодец

В Псковской области пенсионер провалился в колодец во время сбора грибов
Владимир Смирнов/РИА Новости

В Псковской области пенсионер провалился в колодец посреди леса и просидел там почти сутки. Об этом сообщает aif.ru.

27 июня мужчина отправился из Печор на рейсовом автобусе в район деревни Забелино. Перейдя железнодорожные пути, он обнаружил, что знакомая тропинка заросла высокой травой. Решив сократить путь, грибник двинулся напрямую через заросли и неожиданно провалился в глубокий колодец. Внутри оказалось семь бетонных колец высотой около метра каждое, связи в колодце не было.

Родственники печорца забили тревогу и обратились в полицию, но найти грибника не удалось. Пострадавший просидел в колодце почти сутки и утром услышал голоса прохожих, он начал звать на помощь, и люди откликнулись. Они скинули ему воду и вызвали МЧС. Спасатели подняли пенсионера на поверхность. Медики не нашли серьезных повреждений, только ссадины на руках.

Ранее в Карелии пропавшую пенсионерку нашли в болоте.

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