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Общество

Мужчина упал в колодец во Владивостоке и более двух часов просидел в холодной воде

Во Владивостоке мужчина провалился в колодец и просидел в нем более двух часов
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Во Владивостоке мужчина получил травму, провалившись в колодец, и просидел там более двух часов. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.

Инцидент произошел в темное время суток — мужчина упал в открытый колодец и получил тяжелую и редкую травму ноги. Часть сустава оказалась снаружи, рана была подвержена высокому риску заражения.

Пострадавший более двух часов провел в ледяной воде прежде, чем его обнаружили прохожие. За это время он получил сильное переохлаждение. Реаниматологи стабилизировали состояние мужчины, а затем его прооперировали врачи-травматологи.

Сейчас жизни пострадавшего ничего не угрожает. Он восстанавливается под наблюдением медиков.

Ранее ребенок бежал по двору дома в Тюмени и провалился в колодец.

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