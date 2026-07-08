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Общество

Журналисты посетили «зооуголок» с истощенными животными в Ростове-на-Дону

DonDay: в ростовском аквакомплексе содержат истощенных животных в тесных клетках
mos.ru

В одном из развлекательных центров Ростова-на-Дону годами содержатся истощенные животные, о которых впервые заговорили в 2021 году, однако с тех пор ситуация не изменилась. Об этом пишет издание DonDay.

Место, о котором идет речь, находится по адресу проспект Малиновского, 17Ж, рядом с крупным аквакомплексом «Седьмое небо». По информации журналистов, там содержатся бурые медведи, овцы, козы и даже олень. Как пишет DonDay, медведи при жаре в 30°C вынуждены бродить кругами в маленькой клетке, а вода, в которой плавают утки, загрязнена.

Согласно материалу издания, рядом с «зооуголком» стоит ужасный запах, а на одной из клеток установлена табличка с надписью: «Животные взяты на наше попечение у бывших хозяев, которые их мучили и морили голодом, но мы кормим и ухаживаем. Животные подлежат усыплению в случае невозможности найти для них новых владельцев».

Корреспонденты DonDay побывали на месте и засняли истощенных животных с проплешинами, свалявшейся шерстью и явными признаками голода. Сотрудники аквакомплекса открестились от ответственности, а управляющая Наталья Седых назвала проводимые журналистами съемки незаконными. Позже двух коз и овец выпустили из загона, и они сразу стали жадно есть листву.

Ветеринарный врач Маргарита Кузнецова, изучив снятое журналистами видео, отметила крайнее истощение овец, коз и самки оленя, а также вываливающийся из ее рта язык — возможный симптом интоксикации или паразитов. Специалист отметила, что утки содержатся в ужасных условиях, а хождение медведей кругами в крошечном вольере является признаком стресса. Ветеринар подчеркнула, что содержание не соответствует никаким нормам, а табличка об усыплении при отсутствии нового дома противоречит российскому законодательству, поскольку данная мера допустима лишь по медицинским показаниям.

В июне в Гонконге полиция задержала женщину, в квартире которой были обнаружены редкие рептилии, включая виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Расследование началось после того, как на балконе жилого дома в районе Шам Шуй По местные жители заметили крокодила.

Ранее комитет ГД поддержал ужесточение наказаний за нарушения содержания животных.

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