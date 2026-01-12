Размер шрифта
Комитет ГД поддержал ужесточение наказания за нарушения содержания животных

Госдума: штрафы за плохое обращение с питомцами могут вырасти до 300 тыс. рублей
evrymmnt/Shutterstock/FOTODOM

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за нарушение требований к содержанию домашних животных. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ внесла в Госдуму группа депутатов. Поправки предлагается внести в статью 8.52 Кодекса об административных правонарушениях, которая регулирует ответственность за несоблюдение правил обращения с животными.

Согласно инициативе, максимальный размер штрафа для граждан может увеличиться до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает продление срока давности привлечения к административной ответственности. Вместо нынешних 60 календарных дней он может составить один год.

Авторы инициативы считают, что действующие штрафы слишком малы и не оказывают должного профилактического эффекта. По их мнению, нынешние санкции не позволяют в полной мере достигать целей административного наказания и не стимулируют соблюдение установленных требований.

Ранее россиян предупредили о штрафах за шум и запахи животных в квартире.

