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Полиция арестовала женщину, державшую в квартире множество редких рептилий

HKFP: в Гонконге арестовали женщину за содержание в квартире редких животных
GovHK

В Гонконге задержали женщину, в квартире которой обнаружили редких рептилий, включая виды, находящиеся под угрозой исчезновения, сообщает Hong Kong Free Press.

Расследование началось после того, как на балконе жилого дома в районе Шам Шуй По местные жители заметили крокодила.

Утром 26 июня в квартире на Тай По Роуд провели обыск, в ходе которого, по данным властей, нашли 63 животных, среди них 29 рептилий, включенных в список охраняемых видов (CITES).

В коллекции хозяйки были три скальные игуаны, четыре гигантские черепахи Альдабра, варан, удав и бирманский питон. Выяснилось, что у гребнистого крокодила, замеченного с улицы и также внесенного в список CITES, травмирована лапа.

Женщина заявила, что животные принадлежат ей и предназначались для образовательных целей, однако не смогла предъявить разрешение на их содержание.

Все найденные животные изъяты. Подозреваемой может грозить крупный штраф — до 10 млн гонконгских долларов (более 99 млн рублей) и тюремное заключение.

Ранее мужчину арестовали за незаконное разведение 300 питонов в квартире.

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