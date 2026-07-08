Свердловские садоводы проводят «опасную спецоперацию» посреди уток и фекалий

Жители Верхней Пышмы Свердловской области сообщили, что теперь они называют свой город «Простоквакино» после того, как местные сады затопило водой. Об этом сообщает URA.RU.

После сильных и продолжительных ливней в садах и огородах местных жителей стоит вода. Подробности рассказала хозяйка одного из участков Ирина. По ее словам, вода пришла прямо в дома, а по затопленным участкам плавают утки. Однако птицы — не единственная напасть.

«Но это полбеды. Главный «аромат» — от массовой разгерметизации септиков. По участкам плавает содержимое канализаций, сбор урожая в таких условиях — опасная спецоперация», — объяснила она.

Ирина призналась, что больше всего ей жаль учителей, которым участки выделили в надел для поддержки семей.

В конце июня сильнейший паводок затопил дома и дороги в Чернышевском округе Забайкальского края. Прошедшие дожди значительно подняли уровень сразу нескольких рек, залив пять населенных пунктов. В Аксеново-Зиловском и Букачаче вода добралась до жилых домов и десятков участков.

Ранее тысячи сельхозучастков затопило на Кубани из-за прорыва дамбы.