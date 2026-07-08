Появились подробности о нападении на гимназию в Германии

Министр Херрманн: подозреваемый в нападении в гимназии в Баварии действовал один

Подозреваемый в нападении в гимназии в Баварии действовал в одиночку. Об этом телеканалу BR заявил министр внутренних дел земли Йоахим Херрманн.

«Мы исходим из того, что совершивший деяние действовал один, вооружившись ножом и огнестрельным оружием», — сказал глава ведомства.

Херрман добавил, что в результате инцидента двое учащихся получили ножевые ранения.

Несколькими часами ранее газета Bild сообщила, что несколько человек получили ножевые ранения при предполагаемом нападении в школе в Баварии на юго-востоке Германии. Точные мотивы и обстоятельства преступления неизвестны. Подозреваемый в нападении задержан.

До этого в Великобритании 15-летний школьник напал с ножом на учительницу. По версии следствия, ученик принес в учебное заведение кухонный нож, спрятав его в рюкзаке. Подросток проследовал за учительницей Вики Уильямс в пустой класс, где напал на нее. Между ними завязалась борьба: женщина попыталась отобрать нож, однако получила ранение в голову, а также защитные травмы рук, порезы и ссадины.

Ранее учительница начальной школы была уволена за сокрытие романа с осужденным педофилом.