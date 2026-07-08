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Общество

В Великобритании 15-летний школьник напал с ножом на учительницу

Daily Mail: 15-летний подросток в Уэльсе напал с ножом на учительницу
Shutterstock

В Великобритании 15-летний школьник напал с ножом на учительницу, пишет Metro.

В Уэльсе начался судебный процесс над 15-летним подростком, которого обвиняют в попытке убийства учительницы во время занятий. По версии обвинения, ученик принес в учебное заведение кухонный нож, спрятав его в рюкзаке.

Подросток проследовал за учительницей Вики Уильямс в пустой класс, где напал на нее. По данным следствия, между ними завязалась борьба: женщина попыталась отобрать нож, однако получила ранение в голову, а также защитные травмы рук, порезы и ссадины.

После нападения учительница смогла позвать на помощь, а ученик покинул место происшествия. Пострадавшую доставили в больницу, однако уже вечером того же дня ее выписали.

Прокурор заявил в суде, что нападение было заранее спланировано и представляло собой попытку убийства.

После инцидента руководство школы назвало случившееся крайне тревожным событием, но подчеркнуло, что учебное заведение остается безопасным местом. Администрация также поблагодарила учеников и сотрудников за спокойную реакцию и заявила, что продолжает сотрудничать с полицией.

Ранее учительница начальной школы была уволена за сокрытие романа с осужденным педофилом.

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