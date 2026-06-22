Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Учительница начальной школы уволена за сокрытие романа с осужденным педофилом

Daily Mail: в Англии за роман с педофилом уволили учительницу начальной школы
Соцсети

В Англии учительница начальной школы уволена за сокрытие романа с осужденным педофилом, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 29-летняя Джессика Патулло работала учителем в начальной школе в графстве Эссекс. В октябре 2023 года она начала отношения с 30-летним Джошем Перри, который ранее был осужден за педофилию и внесен в реестр сексуальных преступников.

Мужчина рассказал новой партнерше о своем прошлом вскоре после начала отношений. Несмотря на это, Патулло решила продолжить отношения и не сообщила руководству школы о связи с мужчиной. Учительница заявила, что консультировалась по этому вопросу и считала, что не обязана уведомлять работодателя. Она также утверждала, что строго разделяла личную и профессиональную жизнь и принимала меры, чтобы ее партнер не контактировал с учениками.

О существовании отношений руководство школы узнало только в ноябре 2024 года. После этого информация была передана в соответствующие органы, а в феврале 2025 года в отношении учительницы началось дисциплинарное разбирательство. Спустя несколько месяцев Джессика была уволена.

В ходе рассмотрения дела комиссия пришла к выводу, что педагог не выполнила свои профессиональные обязанности, скрыв информацию, которая могла иметь значение для работодателя с учетом специфики работы в начальной школе. После увольнения Патулло сменила профессию и начала работать мастером по маникюру, выйдя замуж за Джоша.

В мае 2026 года дело женщины рассмотрел регулирующий орган в сфере образования. Комиссия признала, что действия бывшей учительницы нанесли ущерб репутации профессии. Первоначально члены комиссии не рекомендовали пожизненный запрет на преподавательскую деятельность, однако окончательное решение оказалось более жестким.

Руководство регулирующего органа постановило бессрочно отстранить Патулло от работы в сфере образования, указав, что более мягкое наказание могло бы подорвать общественное доверие к профессии учителя.

Ранее в США школьная учительница несколько лет совращала подростка.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда вам не могут отказать в отпуске? 8 ситуаций
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!