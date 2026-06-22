В Англии учительница начальной школы уволена за сокрытие романа с осужденным педофилом, пишет Daily Mail.

Как пишут СМИ, 29-летняя Джессика Патулло работала учителем в начальной школе в графстве Эссекс. В октябре 2023 года она начала отношения с 30-летним Джошем Перри, который ранее был осужден за педофилию и внесен в реестр сексуальных преступников.

Мужчина рассказал новой партнерше о своем прошлом вскоре после начала отношений. Несмотря на это, Патулло решила продолжить отношения и не сообщила руководству школы о связи с мужчиной. Учительница заявила, что консультировалась по этому вопросу и считала, что не обязана уведомлять работодателя. Она также утверждала, что строго разделяла личную и профессиональную жизнь и принимала меры, чтобы ее партнер не контактировал с учениками.

О существовании отношений руководство школы узнало только в ноябре 2024 года. После этого информация была передана в соответствующие органы, а в феврале 2025 года в отношении учительницы началось дисциплинарное разбирательство. Спустя несколько месяцев Джессика была уволена.

В ходе рассмотрения дела комиссия пришла к выводу, что педагог не выполнила свои профессиональные обязанности, скрыв информацию, которая могла иметь значение для работодателя с учетом специфики работы в начальной школе. После увольнения Патулло сменила профессию и начала работать мастером по маникюру, выйдя замуж за Джоша.

В мае 2026 года дело женщины рассмотрел регулирующий орган в сфере образования. Комиссия признала, что действия бывшей учительницы нанесли ущерб репутации профессии. Первоначально члены комиссии не рекомендовали пожизненный запрет на преподавательскую деятельность, однако окончательное решение оказалось более жестким.

Руководство регулирующего органа постановило бессрочно отстранить Патулло от работы в сфере образования, указав, что более мягкое наказание могло бы подорвать общественное доверие к профессии учителя.

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