Британец вынес из банка более 10 млн рублей благодаря старой униформе

Британец Квабен Кисси ограбил банк благодаря опыту работы в частной охранной компании. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации журналистов, 5 июля 2022 года Кисси, надев старую униформу, в которой работал в 2019–2020 годах, а также шлем и медицинскую маску, зашел в отделение банка Santander на юге Лондона с инкассаторским кейсом. Сотрудники кредитной организации в тот момент готовили к отправке 256 тысяч фунтов стерлингов (около 26,5 млн рублей) и без подозрений выдали ему несколько сумок с деньгами. Кисси ушел с ними и не вернулся за оставшейся частью — только тогда персонал насторожился, а когда появился настоящий инкассатор, стало окончательно ясно, что их обманули.

Добычей злоумышленника стали 117 200 фунтов (примерно 12 млн рублей). На следующий день он улетел в Гану, где прожил четыре года с больной матерью. Его задержали лишь в марте 2026 года, когда он вернулся в Великобританию и вызвал такси на свое настоящее имя, к которому был привязан телефон: полиция быстро вычислила его и арестовала. Суд приговорил Кисси к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения.

В январе в Хабаровске женщина, обнаружив сбой в банковском приложении, перевела себе более полумиллиона рублей и стала фигуранткой уголовного дела. Инцидент произошел ночью, когда в одном из банков проводились технические работы. В системе возник сбой: при переводах средств остаток на счетах клиентов не уменьшался. Женщина заметила эту уязвимость и совершила несколько переводов со своего счета в другой банк.

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