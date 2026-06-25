Бэтмен с друзьями пытался украсть банкомат и стал мемом в сети

«Бэтмен» с друзьями пытался ограбить банк и стал мемом, пишет AP News.

Полиция Тринидада и Тобаго разыскивает группу злоумышленников, которые попытались похитить банкомат с помощью экскаватора, однако ограбление закончилось неудачей и стало вирусным в социальных сетях.

Инцидент произошел рано утром на острове Тобаго. По данным полиции, преступники использовали экскаватор, который ранее был угнан с расположенного неподалеку пляжа, чтобы вырвать банкомат и погрузить его в небольшой грузовик.

Однако во время операции стрела экскаватора получила повреждения, после чего техника перестала работать. Осознав, что завершить кражу не удастся, подозреваемые скрылись с места происшествия на угнанном автомобиле, оставив банкомат на улице.

По данным полиции, вся операция продолжалась более десяти минут. После отъезда преступников на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Один из подозреваемых был похож на Бэтмена: одет в черную одежду, черную лыжную маску и что-то похожее на черное пончо, которое развевалось на ветру, словно плащ супергероя, что стало поводом для шуток в сети.

Ранее женщину ограбили после того, как она похвасталась в сети своими богатствами.