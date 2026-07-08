В Петербурге разыскивают владельца ротвейлера, напавшего на 5-летнего ребенка

В Санкт-Петербурге объявили в розыск владельца бойцовской собаки, напавшей на ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По данным следствия, пес гулял без намордника рядом с детской площадкой в Красногвардейском районе и набросился на пятилетнюю девочку, травмировав ее.

Хозяин собаки скрылся с места происшествия. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и его местонахождение.

8 июля стало известно об инциденте, произошедшем на улице Стахановцев. По данным канала «Mash на Мойке», мать с ребенком в коляске и дочерью проходила около детской площадки, когда ротвейлер атаковал старшую дочь женщины.

Она пыталась заслонить девочку собой, но та уже получила травмы.

По словам родителей пострадавшей, владелец животного якобы утверждал, что это «его земля» и другие люди ходить по этой территории не должны. Сейчас девочка проходит лечение, получает курс прививок от бешенства и антибиотики.

Ранее житель Тверской области выплатил 100 тысяч рублей ребенку, испугавшемуся его собаки.