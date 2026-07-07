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Общество

В Тверской области владелец собаки заплатил 100 тысяч рублей за испуг ребенка

Девочка из Тверской области получила компенсацию за испуг от агрессивного пса
Beate Wolter/Shutterstock/FOTODOM

В Тверской области 12-летняя девочка получила компенсацию от владельца испугавшей ее собаки, сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в декабре 2025 года в поселке городского типа Калашниково. Собака, принадлежащая местному жителю, напала на ребенка, но травм не причинила.

После проверки надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании морального вреда в интересах несовершеннолетней. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил выплатить школьнице 100 тыс. рублей.

В середине июня бродячая собака укусила ребенка за лицо в Волгоградской области. Все произошло, когда мальчик вместе с братом играл в песочнице. Рядом в это время находилась бродячая собака, и ребенок подошел погладить животное. В результате раздраженный пес укусил ребенка за лицо — пострадавший получил рваную рану щеки. После этого ему потребовалась медицинская помощь и курс антирабической вакцины.

Ранее в Тюменской области пенсионерка сломала руку из-за нападения соседского алабая.

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