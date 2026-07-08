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Общество

В Петербурге ротвейлер напал на 5-летнюю девочку около детской площадки

В Петербурге девочка попала в больницу после нападения ротвейлера
Shutterstock/Pavel Hlystov

Крупная собака напала на пятилетнего ребенка во время прогулки. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Инцидент произошел на улице Стахановцев. По данным канала, мать с ребенком в коляске и дочерью проходила около детской площадки. В какой-то момент ротвейлер атаковал старшую дочь женщины. Родительница пыталась заслонить девочку собой, но та уже получила травмы.

«Сейчас ребенок проходит лечение, получает курс прививок от бешенства и антибиотики», – сообщается в публикации.

Родители обратились в полицию. Они рассказали, что владелец животного якобы утверждал, что это «его земля» и другие люди ходить по этой территории не должны.

Ситуация, по словам семьи, серьезно повлияла на девочку. Теперь она сильно боится собак и часто просыпается ночью.

Как рассказали местные жители, у хозяина животного как минимум два ротвейлера. Несколько месяцев назад они якобы уже слышали постоянный вой и лай.

Ранее в Тверской области владелец собаки заплатил 100 тысяч рублей за испуг ребенка.

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