Артемий Лебедев рассказал о продаже своей квартиры в Киеве на аукционе

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев в новом обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», подверг критике украинские законы после продажи его киевской квартиры на аукционе.

Блогер счел ситуацию с продажей его недвижимости показательным примером того, как работает украинское правосудие. По словам Лебедева, суд на Украине отобрал у него квартиру «абсолютно по беспределу», не считаясь с тем, что речь идет о частной собственности. Он отметил, что на Украине не нашлось ни одного адвоката, который был бы готов взяться за это дело даже «ради шутки».

«Вот так у них устроено», — отметил дизайнер.

30 июня состоялся аукцион по продаже двух квартир Лебедева в Киеве. С молотка пустили недвижимость дизайнера в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы. Их площадь составляет 138,5 и 193,2 квадратных метра. Стартовая цена одного объекта недвижимости была равна $236 тысяч, второй оценили на $315 тысяч.

Одну из квартир Лебедева на аукционе приобрела компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Генерал Черешня». Речь идет о двухуровневом жилье в историческом центре Киева, у Золотых ворот. В компании сообщили, что планируют сделать из квартиры пространство для новой украинской культуры.

Ранее объехавший весь мир Лебедев назвал самую безопасную страну.