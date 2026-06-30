Стал известен новый владелец квартиры Артемия Лебедева в Киеве

Квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева в Киеве на аукционе приобрела компания-производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Генерал Черешня». Об этом предприятие сообщило на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации отмечается, что речь идет о двухуровневом жилье в историческом центре Киева, у Золотых ворот.

В компании подчеркнули, что планируют сделать из квартиры пространство для новой украинской культуры.

«Для нас было абсолютно принципиально взять его квартиру в общественное благо», – добавили в компании.

До этого сообщалось, что 30 июня состоится аукцион по продаже двух квартир Лебедева в Киеве. На них пустили с молотка квартиры дизайнера, расположенные в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы. Их площадь составляет 138,5 и 193,2 квадратных метра. Стартовая цена одного объекта недвижимости равна $236 тыс., второй продается от $315 тыс.

Ранее киевские квартиры Артемия Лебедева перешли в фонд госимущества Украины.