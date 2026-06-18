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Культура

Объехавший весь мир Лебедев назвал самую безопасную страну

Блогер Артемий Лебедев назвал КНДР самой безопасной страной
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Северную Корею самой безопасной страной мира. Своим мнением он поделился в ролике, опубликованном на платформе «VK Видео».

Во время беседы об экономическом подъеме в КНДР Лебедев отметил доступность поездок в эту страну для россиян. По его словам, приехать туда можно без опасений — именно КНДР он считает самой безопасной страной на планете.

Также Лебедев раскритиковал публикации о ситуации в Северной Корее, в которых говорится о суровых условиях жизни в стране. Он назвал подобные сообщения «говноновостями» и «залипухами», которые не имеют отношения к реальности.

В феврале Лебедев рассказывал, что посетил все страны мира и лучшей из них считает Россию. По его словам, его путешествие длилось 15 лет. Он считал это своей еще одной работой.

Лебедев признался, что не рекомендует повторять его маршрут и считает, что для полноценного впечатления достаточно посетить около 100 стран.

Недавно блогер Артемий Лебедев заявлял, что допускает возможность физического воздействия в воспитании детей. При этом он отмечал, что своих детей никогда не бил.

Ранее сообщалось, что фанатка сняла, как Пугачева и Галкин гуляют за руку по Кипру.

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