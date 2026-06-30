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Общество

В Киеве продадут на аукционе недвижимость российского дизайнера

Власти Украины продают с аукциона две киевские квартиры Артемия Лебедева
вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь признан Минюстом иностранным агентом)

Две квартиры в Киеве, принадлежащие российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву, принудительно продаются с аукциона. Об этом, ссылаясь на Фонд государственного имущества Украины, сообщает РИА Новости.

Аукционные продажи запланированы на 30 июня. На них пустят с молотка квартиры Лебедева, расположенные в Шевченковском и Голосеевском районах украинской столицы. Их площадь составляет 138,5 и 193,2 квадратных метра. Стартовая цена одного объекта недвижимости равна $236 тыс., второй продаются от $315 тыс.

17 июня Лебедев заявил, что покупатель его квартир в Киеве столкнется с неудачами.

Артемий Лебедев находится под санкциями на Украине с 2022 года. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины конфисковал у него две квартиры в Киеве. Они перешли в фонд госимущества страны. Въезд на территорию Украины дизайнеру запретили еще до начала специальной военной операции — в 2017 году после поддержки воссоединения Крыма с Россией.

Ранее стала известна реакция Зеленского на национализацию его квартиры в Крыму.

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