Врач назвала самые полезные и дешевые русские суперфуды

Традиционные продукты русской кухни могут смело претендовать на звание суперфудов благодаря богатому составу и положительному влиянию на здоровье. О том, какие доступные продукты особенно полезны для организма, «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, эндокринолог «СМ-Клиника», к. м. н. Оксана Михалева.

По словам специалиста, в первую очередь внимания заслуживает кефир — кисломолочный напиток, богатый живыми микроорганизмами и питательными веществами. Он содержит множество молочнокислых бактерий, поддерживающих здоровую микробиоту кишечника и регулирующих иммунитет.

«Кроме того, кефир является отличным источником полноценного животного белка, необходимого для построения и обновления тканей. Белок в кефире уже частично расщеплен бактериями, что облегчает его переваривание. Еще одно преимущество — низкое содержание лактозы: большая ее часть переработана бактериями, что снижает вероятность дискомфорта у людей с непереносимостью. Также кефир является источником кальция, фосфора, магния, витаминов группы B, D и K2», — рассказала Михалева.

Другим суперфудом врач назвала соленую сельдь. Данный продукт является одним из лидеров среди рыб по содержанию полиненасыщенных жирных кислот омега-3 (эйкозапентаеновой и докозагексаеновой), которые снижают уровень холестерина, уменьшают воспалительные реакции и поддерживают нормальную работу сердечно-сосудистой системы, головного мозга и органа зрения.

«Кроме того, это ценный источник животного белка, необходимого для мышечной массы, гормонального фона и защитных сил организма. Также сельдь является одним из главных природных источников витамина D, крайне важного для усвоения кальция, крепости костей и нормального иммунитета. Помимо этого, сельдь содержит йод, селен, железо и фосфор, участвующие в обмене веществ, защите клеток и кроветворении», — объяснила специалист.

Третьим продуктом, который заслуживает звания суперфуда, диетолог считает квашеную капусту. Она готовится методом естественной ферментации свежего овоща с солью. Образующиеся в процессе брожения бактерии Lactobacillus plantarum и другие штаммы заселяют кишечник, помогая наладить пищеварение и защитить организм от вредных микробов.

«Кроме того, квашеная капуста накапливает тиамин (B1), пиридоксин (B6) и фолиевую кислоту (B9), необходимые для выработки энергии, работы нервной системы и деления клеток. Количество витамина C в процессе ферментации возрастает, благодаря чему квашеная капуста становится мощным антиоксидантом. Также она содержит большое количество растворимой и нерастворимой клетчатки, которая улучшает моторику кишечника и создает ощущение сытости», — отметила Михалева.

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