Россиянам рассказали о пользе и вреде семян чиа

Семена чиа богаты растительной клетчаткой, содержат растительные жиры, кальций, магний и железо. Об этом «Газете.Ru» заявила врач, нутрициолог Екатерина Гузман.

«Семена чиа часто называют «суперфудом», однако с позиции доказательной медицины это обычный продукт с высокой пищевой плотностью, а не универсальное средство для оздоровления. Главное преимущество — высокое содержание пищевых волокон. В 1–2 столовых ложках (около 15–25 г) чиа содержится до 8–10 г клетчатки. Растворимые волокна образуют гелеобразную структуру, которая способствует регулярному стулу; поддерживает разнообразие кишечной микробиоты; замедляет всасывание углеводов и помогает контролировать уровень глюкозы крови; усиливает чувство насыщения», — рассказала Гузман.

Семена чиа также являются источником α-линоленовой кислоты (растительной Омега-3), кальция, магния и железа, небольшого количества растительного белка, полифенольных соединений с антиоксидантной активностью.

«Метанализы исследований показывают, что достаточное потребление растворимой клетчатки связано со снижением уровня LDL-холестерина, лучшим контролем аппетита и снижением сердечно-метаболических рисков. При этом важно понимать: эффект связан не с «магией чиа», а именно с клетчаткой в целом», — добавила Гузман.

Врач также обратила внимание на особенности употребления в пищу и возможные побочные эффекты от семян чиа.

«Не рекомендуется употреблять их сухими — семена активно поглощают жидкость и могут вызвать дискомфорт при глотании. При синдроме раздраженного кишечника, функциональной диспепсии или склонности к вздутию большие порции могут усиливать газообразование. Людям, принимающим антикоагулянты или имеющим выраженные заболевания ЖКТ, желательно обсудить регулярное употребление с врачом. Из-за высокой пищевой плотности чрезмерные порции могут увеличивать калорийность рациона», — пояснила Гузман.

В день она рекомендовала употреблять не более 1–2 столовые ложек чиа. Семена лучше предварительно замачивать в воде, йогурте, каше или добавлять в блюда с достаточным количеством жидкости на 15–30 минут.

