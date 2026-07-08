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Общество

Экстрасенса из Москвы приговорили к условному сроку за снятие порчи

В Красногорске женщину осудили за мошенничество под видом экстрасенсорных услуг
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Москвы приговорили к условному сроку за мошенничество под видом снятия порчи. Об этом сообщила прокуратура Московской области в Telegram-канале.

Красногорский городской суд признал 50-летнюю Лолиту Попову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Суд установил, что женщина, не обладая экстрасенсорными или целительскими способностями, в апреле–мае 2026 года ввела в заблуждение жительницу Санкт-Петербурга, убедив ее в наличии «родового проклятия», снять которое возможно только путем проведения платных обрядов «чистки и снятия порчи».

За эти услуги потерпевшая перевела на банковскую карту подсудимой в общем сложности 885 тысяч рублей.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — полное возмещение ущерба и компенсацию морального вреда в сумме 20 тыс. рублей, признание вины и раскаяние в содеянном.

В итоге Поповой назначили наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.

До этого иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не смотреть телепередачи вроде «Битвы экстрасенсов», поскольку они несут угрозу духовному здоровью человека.

Ранее жена Кашпировского рассказала о состоянии «целителя» после сообщений об операции.

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