«Зараза, которая проникает в душу»: в РПЦ призвали отказаться от «Битвы экстрасенсов»

Иеромонах Макарий (Маркиш) призвал не смотреть телепередачи вроде «Битвы экстрасенсов», поскольку, считает священнослужитель, они несут угрозу духовному здоровью человека. Слова клирика Иваново‑Вознесенской епархии Русской православной церкви передает «Абзац».

По словам священника, просмотр «Битвы экстрасенсов» может открыть доступ негативным силам в душу зрителя. Отец Макарий подчеркнул, что особенно уязвимы в этом отношении подростки.

«Те люди, которые смотрят эту дрянь, тем самым открывают дверь в свою душу этим губительным, вредоносным, негативным силам невидимого мира. Вот так зараза проникает в душу», — сказал он.

Священнослужитель отметил, что даже если участники шоу лишь изображают оккультистов, а не являются ими на самом деле, популяризация оккультных практик все равно опасна. Она создает ложное впечатление о допустимости общения с потусторонними силами и размывает четкие моральные ориентиры.

В декабре 2025 года в РПЦ заявили о необходимости запрета рекламы магии и экстрасенсов. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов подчеркивал, что деятельность экстрасенсов, тарологов, оккультистов, эзотериков и астрологов наносит значительный финансовый и духовный ущерб россиянам.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мужчину задержали за похищение металлического кулича.

 
