Госдума приняла закон о доставке квитанций за ЖКУ через «Госуслуги»

Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) через личный кабинет на портале госуслуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Данная норма входит в пакет поправок к закону о поддержке «Почты России», согласно которому платежный документ будет доставляться в личный кабинет плательщика при соблюдении нескольких условий. В частности, гражданин должен согласиться на получение электронной квитанции на портале «Госуслуги» и не относиться к категориям, которым правительство сохранит бумажную доставку.

Согласно закону, электронная квитанция будет считаться полученной на следующий день после размещения в личном кабинете при подтверждении доставки в автоматическом режиме. Размещением платежных документов в системе для доставки будут заниматься управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, ресурсоснабжающие организации и другие лица, которым вносится плата. Для этого им необходимо заключить возмездный договор с оператором системы.

4 июля первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Он напомнил, что с 1 марта в России изменился крайний срок внесения платы за ЖКУ — теперь он приходится не на 10-е, а на 15-е число каждого месяца.

Ранее в Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку.