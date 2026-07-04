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Общество

В Госдуме объяснили, когда нужно оплатить ЖКХ за июнь

Депутат Кошелев: оплатить ЖКУ за июнь можно до 15 июля
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Россияне могут оплатить жилищно-коммунальные услуги за июнь до 15 июля. Об этом сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он напомнил, что с 1 марта в России изменился крайний срок внесения платы за ЖКУ — теперь он приходится не на 10-е, а на 15-е число каждого месяца.

По словам Кошелева, хотя проблема задолженности по коммунальным платежам не носит массового характера, поскольку большинство граждан своевременно оплачивают счета, перенос срока имеет большое значение для удобства жителей и их финансового планирования.

Парламентарий пояснил, что новый порядок является более логичным, так как многие россияне получают заработную плату после 10-го числа месяца. Благодаря переносу крайнего срока до 15-го числа граждане могут оплачивать коммунальные услуги сразу после получения основного дохода, не прибегая к займам и не рискуя допустить просрочку с последующим начислением пеней.

Кроме того, депутат отметил, что возможность оплачивать ЖКУ после поступления зарплаты помогает семьям более эффективно планировать бюджет и свободнее распоряжаться денежными средствами, не испытывая беспокойства из-за приближающегося срока оплаты.

Ранее в Госдуме объяснили, как россияне могут проверить долги за коммуналку

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