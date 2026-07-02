В Калининградской области подросток вонзил нож в шею отцу во время ссоры

В Калининградской области 18-летнего местного жителя взяли под стражу после расправы над отцом, сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел вечером 29 июня в квартире на улице Комсомольской в Черняховске. По версии следствия, между подростком и его отцом возник конфликт, во время которого молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил родителя ножом в шею.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли, а подозреваемого в тот же день задержали. На допросе он частично признал вину, заявив, что не хотел такого исхода. На следующий день ему предъявили обвинение.

Следствие просило заключить фигуранта под стражу, указывая на тяжесть обвинения, риск скрыться, давление на свидетелей и возможное воспрепятствование расследованию. Суд поддержал ходатайство и арестовал обвиняемого на два месяца.

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