Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

В Калининградской области подросток вонзил нож в шею отцу во время ссоры

Подросток из Калининградской области выпил и заколол отца ножом
Калининградский областной суд

В Калининградской области 18-летнего местного жителя взяли под стражу после расправы над отцом, сообщает пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел вечером 29 июня в квартире на улице Комсомольской в Черняховске. По версии следствия, между подростком и его отцом возник конфликт, во время которого молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил родителя ножом в шею.

Пострадавшего доставили в больницу, но спасти не смогли, а подозреваемого в тот же день задержали. На допросе он частично признал вину, заявив, что не хотел такого исхода. На следующий день ему предъявили обвинение.

Следствие просило заключить фигуранта под стражу, указывая на тяжесть обвинения, риск скрыться, давление на свидетелей и возможное воспрепятствование расследованию. Суд поддержал ходатайство и арестовал обвиняемого на два месяца.

Ранее россиянин расправился с любовницей, набравшей ради него кредитов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как изменились цены в супермаркетах за полгода 2026 года. Честный подсчет инфляции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!