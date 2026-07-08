На Алтае подростки избили сверстника в лагере, его госпитализировали

На Алтае СК проводит проверку после избиения юноши подростками в лагере

На Алтае следователи выяснят обстоятельства нападения подростков на сверстника в лагере. Об этом сообщает СК РФ.

Инцидент произошел в учреждении Турочакского района. О ситуации стало известно после публикаций в соцсетях. По словам местных жителей, несовершеннолетнего избили. При этом администрация якобы пыталась скрыть этот инцидент.

Как отметили в СК, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Сами сотрудники учреждения якобы не выявили инцидент своевременно и не разобрались в ситуации.

В действиях персонала увидели признаки халатности. В произошедшее вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе проверки и обстоятельствах, которые удалось установить.

До этого в Нижневартовске юноша жестоко избил детей на детской площадке. Как рассказали местные жители, студент действовал с несколькими приятелями. Компания громит дворы и нарушает покой людей.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с нападением мужчины на детский лагерь.