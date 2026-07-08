Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Общество

На Алтае подростки избили сверстника в лагере, его госпитализировали

На Алтае СК проводит проверку после избиения юноши подростками в лагере
 Global Look Press

На Алтае следователи выяснят обстоятельства нападения подростков на сверстника в лагере. Об этом сообщает СК РФ.

Инцидент произошел в учреждении Турочакского района. О ситуации стало известно после публикаций в соцсетях. По словам местных жителей, несовершеннолетнего избили. При этом администрация якобы пыталась скрыть этот инцидент.

Как отметили в СК, пострадавшему понадобилась помощь медиков. Сами сотрудники учреждения якобы не выявили инцидент своевременно и не разобрались в ситуации.

В действиях персонала увидели признаки халатности. В произошедшее вмешался глава СК РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал доклад о ходе проверки и обстоятельствах, которые удалось установить.

До этого в Нижневартовске юноша жестоко избил детей на детской площадке. Как рассказали местные жители, студент действовал с несколькими приятелями. Компания громит дворы и нарушает покой людей.

Ранее Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с нападением мужчины на детский лагерь.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Почему ремонт, свадьба и отпуск всегда выходят дороже, чем мы рассчитываем
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!