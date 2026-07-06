В ГД предложили расширить перечень оснований для выдворения мигрантов

В Госдуме предлагают расширить перечень оснований для выдворения мигрантов с 22 до 45. Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По словам Володина, парламентарии на неделе продолжат рассматривать законопроекты, направление на совершенствование миграционной политики. Одно из предложений — это расширение перечня оснований для выдворения мигрантов. Изначально планировалось увеличить количество оснований для выдворения с 22 до 43, отметил спикер Госдумы.

«С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45», — пояснил Володин.

Он уточнил, что в перечень оснований для выдворения попадет дискриминация — нарушение прав, свобод и законных интересов человека в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, возраста и проч. Также мигрантов будут отправлять на родину за неповиновение «законному распоряжению или требованию военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы Российской Федерации».

6 апреля специалисты аутсорсинговой компании Mega-Personal сообщали, что в 2025 году около 72 тысяч иностранных граждан покинули Россию в рамках миграционного контроля, еще примерно 50 тысяч получили ограничения на въезд. Таким образом, рынок труда за короткий период недосчитался более 120 тысяч работников. В некоторых отраслях это вызвало дефицит кадров.

Ранее россиян предупредили о важных изменениях на рынке труда в 2026 году.