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Общество

Закон о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов принят Госдумой

Госдума приняла закон о праве МВД утверждать перечни профессий для мигрантов
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Госдума приняла проект закона, который передает МВД право утверждать перечень профессий квалифицированных иностранных специалистов, которых можно нанимать на работу вне квот, установленных регионами. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ также предполагает, что МВД по согласованию с Минтрудом сможет разрешать иностранным гражданам и лицам без гражданства работать не только в регионе, где было выдано разрешение на работу, но и в других субъектах с учетом экономических связей между ними.

Целью инициативы в Госдуме называли усиление государственного контроля за трудовой миграцией и наведение порядка в этой сфере через централизацию управления в силовом ведомстве.

В настоящее время перечень профессий для квалифицированных иностранных специалистов, дающий право на упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ) и работу вне квот, включает 29 специальностей.

До этого председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщал, что депутаты предлагают расширить перечень оснований для выдворения мигрантов с 22 до 45 статей.

Ранее сообщалось, что получение российского паспорта подорожает для мигрантов до 50 тысяч рублей.

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