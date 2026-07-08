Для аэропорта Геленджика ввели ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов действуют в аэропорту Геленджика. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Геленджик. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации, опубликованной в 11:55 по московскому времени.

В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для безопасности полетов.

Незадолго до этого Росавиация сообщила о введение таких же мер в аэропорту Сочи.

При введении ограничений на работу в аэропортах рейсы часто могут задерживаться или отменяться. При задержке вылета нужно уточнить причины, а также ориентировочное время отправления. Эту информацию можно получить на стойке регистрации или в службе информации аэропорта.

В зависимости от продолжительности ожидания и причин задержки, авиакомпания обязана обеспечить напитками и питанием. В случае, если следующий рейс лишь на следующий день, перевозчик должен предоставить номер в отеле и трансфер. Все эти действия прописаны в Воздушном кодексе РФ и регламентах международных перевозок.

Ранее в аэропорту Калининграда задерживались десятки рейсов.